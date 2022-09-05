Почти 200 курсантов Академии Нацгвардии присягнули на верность Родине

Юные, с отвагой в сердце и уверенностью в глазах стоят курсанты Академии Нацгвардии РК. Только переступив рубеж совершеннолетия, сегодня они клянутся в верности Родине и своему народу. Традицию принятия присяги исполнят 176 юных курсантов.

Для многих ребят учёба в Академии Национальной гвардии была мечтой, которая сегодня сбылась. 18-летний Бекжан Алтынбаев приехал из столицы.

БЕКЖАН АЛТЫНБАЕВ, курсант Академии Национальной гвардии РК:

— С детства мечтал стать военнослужащим. По совету дяди поступил в Академию Нацгвардии РК. С 9 класса готовился физически и морально, чтобы стать военнослужащим. Принял военную присягу. Во время принятия Военной присяги, читая текст, прошлись мурашки по всему телу, ощутил весь груз ответственности военнослужащего.

Поддержать будущих офицеров в этот ответственный день пришли их родители, близкие и друзья. С волнением матери смотрят на своих сыновей, отпуская их во взрослое будущее. Базарбек Найкин, которому уже больше 80 лет, приехал из города Сергеевки, чтобы стать свидетелем момента присяги внука.

БАЗАРБЕК НАЙКИН, житель г. Сергеевки, район Шал акына:

— Пусть будет счастлив! Желаю, чтобы учёба прошла хорошо. Внук занимается каратэ, он очень способоный, подготовленный. Защитите нашу Родину, служите верой и правдой.

После принятия присяги состоялся торжественный парад. Начальные азы военного дела курсанты постигли быстро. Демонстрируют твердость руки и слаженность действий.

Хорошую подготовку показал и военный оркестр, порадовав зрителей музыкальным представлением.

За 25-летнюю историю Академия выпустила более 4-х тысяч молодых офицеров. Они пополнили ряды Национальной гвардии, пограничной службы КНБ РК, министерства обороны и подразделения других воинских формирований. Обучаются будущие защитники Отечества по 7 специальностям.

Диана Салихова