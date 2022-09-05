Отход от госкапитализма: чего ждать от новой экономической политики

Сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций и неравномерное распределение доходов. Это системные проблемы казахстанской экономики. Они известны населению, озвучил их и Президент в своём послании. Он отметил, что базовой целью экономической политики остается рост благосостояния граждан. Приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику. Развитие конкуренции, обеспечение равных возможностей для всех.

ЗАУРЕ КАРТОВА, директор института социально-гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» Kozybayev University:

— Одной из новелл в Послании стало, что не будет административного сдерживания цен. Это должно внести изменения в бюджетный и налоговый кодексы. Думаю, экономические преобразования, которые необходимы для развития МСБ, очень своевременны. Мы видим, рост цен и другие негативные проблемы рыночной экономики мешают полноценному экономическому развитию.

Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта, отметил глава государства.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки — тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление. Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать. Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.

К 2023 году будет подготовлен новый налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок — налоговое администрирование — полностью обновят. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие. Президент предложил рассмотреть возможность введения «налога на роскошь». Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспорта и не затронет средний класс.

Айгерим Хамзина