Научная конференция с участием языковедов прошла в Петропавловске

О том, как помочь детям изучить сразу три языка, говорили на конференции в 9-ой школе. Трудности понимания, общения, запоминания, интересной подачи материала — вопросы немаловажные. В зале — учителя -языковеды со всей области, а также преподаватели Kozybayev University.

Посвятили конференцию 150-летию Ахмета Байтурсынова. Совсем недавно 9-ой школе присвоили имя известного политического деятеля, который, к слову, был и ученым-лингвистом.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Нам нужно здесь выработать интересные методические фишки для педагогов. И русоведов, и казаховедов, и учителей английского языка. Они будут делиться опытом, как преподавать языки. Приемы, методические рекомендации будут выработаны здесь. Мы потом распространим для всех педагогов области. Все будет на нашем сайте, центра методической работы.

Делятся опытом, собственными наработками, знаниями. Акмарал Жакыпова сегодня проведет мастер-класс и представит свою авторскую программу «Лингвистика текста». Она создавала её почти три года.

АКМАРАЛ ЖАКЫПОВА, учитель казахского языка и литературы, Есильский район:

— Но еще я нахожусь на стадии разработки. Очень много трудностей, много информации. Лингвистика текста — очень молодая наука. «Лингвистика текста» на сегодня очень актуальная тема. Т.к. у нас школа русскоязычная, изучение казахского языка и литературы стоит как острая проблема. Как научить ребенка казахскому языку. Через текст. Сам Ахмет Байтурсынов говорил, что основная часть лингвистики — это текст.

На конференции каждый педагог примерил образ ученика, поделился своими впечателниями. Полученные знания и опыт учителя будут превносить в свою работу.

Диана Салихова