ЧС в Костанайской области: 40 тонн гуманитарной помощи собрали в СКО

Алишер Ашимов, корреспондент:

-«Несколько дней спасатели борются с лесными пожарами в Костанайской области. Площадь возгорания растёт, массово эвакуируют целые посёлки. Казахстанцы активно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим. Не стал исключением и СК».

Никто и предположить не мог, что всё это обернется трагедией такого масштаба: в огне оказалось более 43 тыс гектаров лесного фонда, 10 человек пострадали, один — погиб. На месте тушения работают около двух тысяч спасателей. С раннего воскресного утра в нашей области работают 14 пунктов сбора гумпомощи. Они открыты в филиалах партии «AMANAT». Принимают здесь всё: от продуктов питания до постельного белья.

Биржан Худайбергенов, председатель СКОФ МК «Жастар Рухы»:

— «В связи с ситуацией в Костанайской области оперативные штабы по сбору гуманитарной помощи открыты по всему Казахстану. Все пункты работают с 8-ми часов утра. В нашей области таких штабов 14, 13 из которых находятся в районах. Помогают не только депутаты, общественники и однопартийцы, но и неравнодушные граждане».

Активно принимают участие в благом деле и предприниматели. Среди них — Зекаи Танрыкулу. Директор мукомольного предприятия считает своим долгом помочь костанайцам. Он в числе первых, кто откликнулся на просьбу о помощи пострадавшим.

Зекаи Танрыкулу, директор ТОО «DEZ»:

— «Упаси Аллах нас всех от такого горя. Мы искренне сочувствуем нашим соседям и стараемся их поддержать в эти непростые дни. В качестве гуманитарной помощи наше предприятие отправляет 15 тонн муки высшего сорта. Надеемся, что в скором времени ситуация улучшится и всё встанет на свои места».

Не остались равнодушными товарищества «Радуга» и «Рахат Опт». В Костанайскую область они отправили 6 тысяч литров подсолнечного масла и крупы: рис, гречку, макароны, каждой — по 5 тонн. Всего в соседний регион отправят 4 фуры.

Асем Рахметова, исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»:

— «Мы сегодня более 40 тонн различной продукции. В целом, нашу инициативу поддержали местные предприниматели, сельхозтоваропроизводители. С 9-ти часов утра в наши филиалы приезжали люди и приносили свою гумпомощь».

Грузовики с продуктами первой необходимости из Петропавловска выехали в 23.00 часа. По словам исполнительного секретаря, автокараван с гуманитарной организуют повторно.

Алишер Ашимов