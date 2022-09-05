448 интернет-мошенничеств произошло в СКО

Житель Петропавловска «раскусил» телефонного мошенника. На сотовый 45-летнего горожанина позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Он сообщил, что от имени мужчины поступила заявка на оформление кредитной карты на сумму в несколько миллионов тенге. Почти полчаса аферист пытался выведать личные данные своего «клиента». Такая настойчивость насторожила петропавловца. Он записал свой разговор с мошенником.

— Я называю ваши ФИО, подтверждаем вашу личность. Информацию, которую я зафиксировал, с ваших слов, еще раз повторюсь: это тавтология, я извиняюсь, сотрудники банков так не общаются… На данный момент я готов фиксировать номер вашего действующего договора либо номер вашего ИИН. — Полагаю, воспользоваться ИИН. — Фиксирую ваш ИИН, по две две цифры, с ваших слов. — Только для начала подтвердим вашу личность. — Что, у вас вызывает сомнения по поводу моей личности.

Полицейские подтвердили, это телефонный аферист. Сотрудники банков не совершают таких звонков, а предлагают воспользоваться официальным сайтом или мобильным приложением банка, либо приглашают в офис.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— По-прежнему актуальны факты звонков от лжесотрудников банков. Также мошенники могут представиться сотрудниками полиции или прокуратуры. При таком звонке необходимо сразу прекратить разговор. Если вы чувствуете сомнения,можете задавать уточняющие вопросы. Спросите номер телефона, по которому вы можете перезвонить этому человеку. Преступник не даст ответа, либо назовет номер, не имеющий отношения к банку. Самое главное — не поддаваться психологическому давлению и не принимать поспешных решений.

О данных приемах и сценариях важно проинформировать как можно больше людей, особенно — пожилого возраста, говорят полицейские. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свои персональные данные в разговоре или сообщении. Следует завершить такой диалог и сразу звонить в Call-центр своего банка и в полицию на номер «102». В этом году в СК выявили 448 фактов интернет-мошенничества.

Айгерим Хамзина