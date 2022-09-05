Свыше 400 нарушений правил охоты выявили полицейские СКО с начала года. Одно из частых нарушений — любители активного отдыха перевозят оружие, подготовленным к выстрелу. Это грубое нарушение, отмечают полицейские. Оружие нужно перевозить разряженным, в разобранном и зачехлённом виде. Также в топе нарушений среди североказахстанцев охота в пьяном виде. Полицейские напоминают, на данный момент разрешена охота на сурка, кулика, перепела и голубей, гуся, утку, лысуху. В первых числах сентября разрешили отстрел енотовидной собаки, барсука, куропаток. Главные рекомендации полицейских: убедитесь, что ваше разрешение на хранение и использование оружия не просрочено. При необходимости оформите новое разрешение, в противном случае вас ждёт административная ответственность. Добыча копытных животных производится в присутствии егеря или государственного инспектора. В конце августа за время рейдов природоохранные полицейские выявили 3 факта незаконного хранения оружия, 64 административных правонарушения со стороны охотников и рыболовов.