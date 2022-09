Переменчивая погода ожидается в сентябре в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Летнее солнце продолжит радовать североказахстанцев до конца этой недели. Температура воздуха +30 градусов. А после ожидается постепенное понижение. Днём +20+25, ночью +10+15 градусов. Местами дождь. Это первая декада месяца.

В десятых числах сентября придется и вовсе убрать летние наряды и приготовить осеннюю куртку. Столбик термометра ночью покажет +1+6 градусов тепла, местами 2 градуса мороза. Днём +11+16 тепла.

ТАТЬЯНА МАРЬИНА, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Затем постепенное повышение температуры воздуха ночью до +4+9, на севере области +1, днём до +16+21 тепла.

Конец месяца будет таким же переменчивым. Сначала постепенное понижение температуры воздуха до -1,-6 градусов мороза ночью, днём до +11+16 градусов тепла. А затем вновь повышение ночью до 0 и +5 градусов, днём до +16+21 градуса тепла.

ТАТЬЯНА МАРЬИНА, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Норма: 22-34 мм. Дождь ожидается в середине первой декады, в начале второй, в начале и в середине третьей декады. Гроза — в середине третьей декады.

К слову, самая высокая температура в сентябре была в 2003-м году. Тогда столбики термометров показали +34 градусов тепла. А вот самый низкий показатель зафиксировали в 1955-м. Тогда температура воздуха составила -6 мороза.