6 североказахстанцев предпенсионного возраста нашли работу по программе «Серебряный возраст»

Новости МТРК

18:30 2 Сентября 2022

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В зрелые годы, потеряв квалифицированное место, как правило, трудоустроиться сложнее. Об этом не понаслышке знает Алма Буженова. Из-за семейных обстоятельств женщине пришлось оставить рабочее место. Через некоторое время она снова принялась за поиски работы. По телевизору увидела рекламу программы «Серебряный возраст» и решила обратиться в центр занятости.

АЛМА БУЖЕНОВА, жительница г.Петропавловска:
— Долгое время не могла найти работу. Пришлось обратиться в центр занятости. Тут мне помогли по программе «Серебряный возраст» найти работу. Сказали, есть такая программа. Если я не против, могу пройти. Какое-то время поработать, пока не найду себе работу, которая мне нравится. А пока, чтобы не сидеть дома без работы, пришлось идти, поработать.

Проект «Серебряный возраст» создали в рамках пятилетнего национального проекта по развитию предпринимательства. Служит он для трудостройства лиц предпенсионного возраста, а точнее тех, кому до заслуженного отдыха осталось два года.

АЙГЕРИМ АСЫЛТАЕВА, специалист центра занятости населения акимата г.Петропавловска:
— Субсидируется государством 50% от заработной платы, но, не более 30 МРП или 91890 тг. На данный момент через центр занятости по «Серебряному возрасту» трудоустроено 6 человек.

Проект предпологает, что если до пенсионного возраста остается 2-3 года, для кандидатов проводится обучение, субсидируется часть заработной платы, чтобы человек смог закрепиться на рабочем месте и доработать до пенсии. Субсидирование составляет не более 12 месяцев. Для участия в проекте необходимо встать на учет в качестве безработного, написать заявление и подать документы. После одного года работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место.


Диана Салихова

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