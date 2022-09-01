Полицейские приняли участие в коллективном прослушивании Послания Президента Касым-Жомарта Токаева

Новости МТРК

16:41 1 Сентября 2022

 

Глава государства обозначил ряд конституционных новелл, направленных на построение Справедливого Казахстана. С особым вниманием стражи правопорядка отметили пункты, касающиеся обеспечения законности и правопорядка.

Камшат Сабитова — инспектор Штаба ДП СКО

— Мы прослушали основные новеллы. Мы обратили внимание на моменты, касающиеся службы органов внутренних дел: противодействие наркопреступности, в особенности — на распространение синтетических наркотиков, усиление общественной безопасности, ужесточение наказания в сфере семейно-бытовых отношений, а также борьбе с интернет-мошенничеством.

Современные полицейские не только обеспечивают общественную и дорожную безопасность, противостоят криминалу и расследуют уголовные дела. В формате сервисной модели работы люди в погонах оказывают населению государственные услуги, активно участвуют в культурной жизни. Послание президента — является своеобразным компасом социальной, экономической и политической жизни нашей страны. Роль сотрудников правоохранительных органов в исполнении поручений Послания Президента — одна из ключевых, — отметил начальник ведомства Айдын Кабдулдинов.


Анна Потеряева

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