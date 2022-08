«Мы контролируем работу межведкомиссии по подготовке к зиме на ТЭЦ-2», — министр по ЧС РК Ю. Ильин

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Что будет, если возникнет пожар в новых многоэтажках Петропавловска и предусмотрены ли специальные лестницы с учетом высоты здания? На этот вопрос ответил журналистам министр по ЧС Юрий Ильин. На данный момент в такой ситуации помогут эвакуационные мероприятия, которые должны быть предусмотрены при проектировании строительства: незадымляемые лестницы и подразделения, оснащенные средствами защиты дыхания. В этом году с учетом нестабильного экономического положения приобрести подъемники просто невозможно. На следующий год, исходя из стабилизации, будут рассматривать вопрос лизинговых схем за счет местного бюджета. К слову, стоит 90-метровый подъемник более 1 млрд тенге. Юрий Ильин также проинформировал, какие надзорные функции осуществляет министерство касательно Петропавловской ТЭЦ-2.

Юрий Ильин, министр по ЧС РК

— Мы помогали и в поисковых работах, и в снижении риска падения данной трубы. Сами эксперты сейчас работают — это министерство энергетики. Оно возглавляет эту комиссию. Данный объект не под контролем по линии работ котлогазового хозяйства, промышленная безопасность. С 2011 года эта контрольная функция у нас уже отсутствует. Но мы ведем контроль за мазутохранилищами и общий контроль за межведомственной комиссией по подготовке к зимнему периоду. к первым числам октября в работу запустят дополнительные котлы, которые будут подключены к трубе, которая сохранена.