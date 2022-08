YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Министр по ЧС РК Юрий Ильин прибыл с рабочим визитом в СКО. Во Дворце школьников он встретился с североказахстанцами. Напомним, министерство воссоздали 2 года назад. За это время усилили профилактическую работу по пожарной безопасности с сельхозтоваропроизводителями, в области создали порядка 45 мобильных групп по тушению степных и лесных пожаров, установили видеонаблюдение в лесных массивах. На вооружении — более 600 единиц техники, 400 добровольных формирований. Организованы трансграничные учения. Безопасность обеспечивают ЧС-ники, но в первую очередь граждане должны быть бдительными сами.

Юрий Ильин, министр по ЧС РК

— Те трагические ситуации, которые происходили в том числе в других регионах Казахстана, показывают, что зачастую наши граждане не соблюдают правила безопасности эксплуатации газобаллонного оборудования. Вы помните, когда произошла трагедия в соседней Акмолинской области, когда жители заправили баллон на автогазозаправочной станции, что по правилам безопасности запрещено категорично. Затем зимой, чтобы провести его в дом и подключить к приборам приготовления пищи, они поставили его у печи, соответственно, произошел разрыв газового баллона, что привело к возгоранию и гибели 5 человек.

В домах СКО установили более 1200 датчиков, которые снижают риски гибели и отравления угарным газом. С 2014 года контроль за безопасной эксплуатацией газового оборудования возложили на акиматы. Сейчас разрабатывается законопроект, в котором планируется предусмотреть усовершенствование норм в области пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны: создание республиканского Национального центра управления в кризисных ситуациях, улучшение социального пакета сотрудникам.

Юрий Ильин, министр по ЧС РК

— Сейчас задача моя — добиться совместно с правоохранительной системой, МВД, Генпрокуратурой социальных пособий для наших сотрудников. Не позволяет участвовать в различных программах на получение жилья. И другая работа, которую мы проводим, — это поэтапное повышение зарплаты. Будем добиваться надбавки за работу в зонах ЧС

Североказахстанцы воспользовались возможностью задать самые волнующие вопросы главному спасателю страны.

ЛЮФТ 49:

— Наша компания занимается газоснабжением города Петропавловска. 0.33В 2011 году были приняты правила. Основным изменением этих новых требований было требование противопожарной службы убрать отключающие устройства из путей эвакуации. 2.04Я бы хотел обратиться, если возможно, после этого совещания в подробностях объяснить нашу позицию и, возможно, мы найдем решение, которое позволит обеспечить бесперебойность как следствие безаварийность эксплуатации газовой системы

Юрий Ильин, министр по ЧС РК

— Я с удовольствием Вас выслушаю и готов рассмотреть Ваше официальное заявление для того, чтобы мы создали экспертную группу для того, чтобы найти решение. Газовые пробки, тем более конденсат — они тоже могут привести к возникновению ЧС.

После отчетной встречи с населением Юрий Ильин принял граждан лично и рассмотрел их вопросы. Касательно статистики, за 7 месяцев текущего года по стране снижено количество ЧС на 4,7%, в области — на 12%. В министерстве также констатируют снижение числа погибших на 23,5%, на 35% — в нашем регионе.