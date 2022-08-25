Министр по ЧС РК Ю. Ильин посетил строящиеся объекты в Петропавловске

Во второй половине дня министр по ЧС РК Юрий Ильин встретился с личным составом подразделений регионального профильного департамента. Заслушал доклад начальника ведомства о проделанной работе. В списке первоочередных задач по-прежнему оперативное выполнение аварийно-спасательных работ, обеспЕчение пожарной безопасности и многое другое. В свою очередь министр рассказал о планах ведомства — об изменениях, которые улучшат показатели работы. Собственно, они итак неплохие.

Проект реализуют с конца прошлого года. Трудности возникли с подорожанием строительных материалов.

Эльдар Давлетов — директор ТОО «АКВАБИЛД» :

— Все мы знаем, что с начала года был скачок, сейчас продолжается рост цен на строительные материалы. В связи с этим строительство немного заятнулось, но на данный момент все уже урегулировали, согласовали и планируем срок сдачи на ноябрь, декабрь.

Работы идут и по строительству комплекса пожарного депо в микрорайоне «Береке».