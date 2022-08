Министр по ЧС РК Ю. Ильин посетил строящиеся объекты в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Во второй половине дня министр по ЧС РК Юрий Ильин встретился с личным составом подразделений регионального профильного департамента. Заслушал доклад начальника ведомства о проделанной работе. В списке первоочередных задач по-прежнему оперативное выполнение аварийно-спасательных работ, обеспЕчение пожарной безопасности и многое другое. В свою очередь министр рассказал о планах ведомства — об изменениях, которые улучшат показатели работы. Собственно, они итак неплохие.

ЮРИЙ ИЛЬИН — министр по ЧС РК: