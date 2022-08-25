Министр по ЧС РК Ю. Ильин посетил строящиеся объекты в Петропавловске

Новости МТРК

19:41 25 Августа 2022

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Во второй половине дня министр по ЧС РК Юрий Ильин встретился с личным составом подразделений регионального профильного департамента. Заслушал доклад начальника ведомства о проделанной работе. В списке первоочередных задач по-прежнему оперативное выполнение аварийно-спасательных работ, обеспЕчение пожарной безопасности и многое другое. В свою очередь министр рассказал о планах ведомства — об изменениях, которые улучшат показатели работы. Собственно, они итак неплохие.

 ЮРИЙ ИЛЬИН — министр по ЧС РК:

— Что касается реагирования черезвычайных ситуаций, ну, соответственно, мы неплохо с вами работаем, я думаю. Такую оценку дает и глава государства, и правительство, и самое главное, население, потому что мы с вами делаем полезное дело, ну оно заслуживает и уважаение к нашей структуре, и уважение к тем людям, которые у нас проходят службу, потому что наша служба сопряжена с определенными рисками.

Отличившимся сотрудникам экстренных служб Юрий Ильин вручил ведомственные награды.

Далее в программе министра — посещение строящихся объектов. Возле озера Пёстрого возводят целый комплекс оперативного-спасательного отряда.

ИШ:

— На данный момент идет заливка фундамента под здание гаража на 4 автомашины плюс административное здание. Также разрабатываем котлован под жилое помещение

Проект реализуют с конца прошлого года. Трудности возникли с подорожанием строительных материалов.

Эльдар Давлетов — директор ТОО «АКВАБИЛД» :
— Все мы знаем, что с начала года был скачок, сейчас продолжается рост цен на строительные материалы. В связи с этим строительство немного заятнулось, но на данный момент все уже урегулировали, согласовали и планируем срок сдачи на ноябрь, декабрь.

Работы идут и по строительству комплекса пожарного депо в микрорайоне «Береке».


Диас Усен

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