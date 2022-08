Ежегодная августовская педагогическая конференция прошла в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Во Дворце школьников — почти 300 педагогов со всей области. Подведение итогов и старт новым планам. Именно такая цель ежегодной августовской конференции, основной диалоговой площадки учителей перед началом нового учебного года.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО

— В прошлом году было открыто около 600 новых дошкольных мест. Это позволило нам охватить более 90% детей младшего дошкольного возраста. В этом году планируем открыть ещё 200 мест. Задача стоит перед нами — до 2025 года отрыть свыше 1000 мест. 2.20С этого года в дошкольных учреждениях будут введены электронные журналы посещаемости. Качество уровня подготовки детей дошкольного возраста будет проверяться по системе независимой оценки. В том числе, через опрос родителей об удовлетворенности качеством обучения.

28 ресурсных центров, выстраивающих методическое обучение по принципу «Равный-равному», подготовка специалистов по смежным дисциплинам совместно с СКУ, проекты, направленные на повышение качества знаний. Впервые 24 североказахстанских школьника получили премии за достижения на олимпиадах. Обо всех этих заслугах говорили на конференции, а также ставили задачи на следующий год. За 5 лет поставлена задача построить 6 школ в области.

Кумар Аксакалов, аким СКО

— Ежегодно мы тратим от 3 до 4, в 2019 — 5 млрд на улучшение материально-технической базы школ. В следующем году нам тоже нужно направить не менее 3-4 млрд. Даю поручение Марату Тасмаганбетову принять все меры и выделить из местного бюджета средства.

От задач — к поощрениям заслуг. 15 педагогов области получили памятные награды. Все идет через сердце. Каждого ребенка нужно любить, уметь понимать. Это слова учителя начальных классов Мамлютской СШ№2 Алены Зиновой. Она получила благодарственное письмо от акима области. Педагогический стаж — 15 лет. На августовской конференции впервые.

Алена Зинова, учитель начальных классов Мамлютской СШ№2:

— Хотелось бы сказать большое спасибо за высокую оценку моей трудовой деятельности. Ежегодно августовская конференция педагогических работников является стартом нашей трудовой деятельности, которая назначает цели и ориентиры на предстоящий учебный год. 1.30Получив два образования, я пришла в школу. Трудности в любой работе есть, но только рядом с детками, рядом с пытливыми глазками учащихся понимаешь, что твой путь и твоя работа выбрана не случайно. Именно ты являешься путеводителем в мир знаний.

5 школ области вошли в топ -100 лучших в республике, проект» Жас маман» позволил выйти на более высокий уровень 9 североказахстанским колледжам.