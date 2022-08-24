В Правительстве рассмотрели вопросы реформирования строительной отрасли

Новости МТРК

14:22 24 Августа 2022

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения её конкурентоспособности. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок. Так, планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в госзакупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов. Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли. Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.


Анастасия Кузнецова

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