В Казахстане наблюдается ограничение в продажах дизельного топлива

Новости МТРК

14:19 24 Августа 2022

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В Казахстане наблюдается ограничение в продажах дизельного топлива. По словам министра энергетики Болата Акчулакова, в этом году на осенние полевые работы выделено 423,5 тыс тонн дизтоплива. Продукция нефтеперерабатывающих заводов интенсивно поставляется сельхозтоваропроизводителям. Цена за 1 литр составляет 184 тенге. Это на 15-25% ниже рыночной цены. На 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс тонн, что покрывает потребность на 14 дней.


Анастасия Кузнецова

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