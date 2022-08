YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Казахстане наблюдается ограничение в продажах дизельного топлива. По словам министра энергетики Болата Акчулакова, в этом году на осенние полевые работы выделено 423,5 тыс тонн дизтоплива. Продукция нефтеперерабатывающих заводов интенсивно поставляется сельхозтоваропроизводителям. Цена за 1 литр составляет 184 тенге. Это на 15-25% ниже рыночной цены. На 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс тонн, что покрывает потребность на 14 дней.