YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Кайрат Сансызбаев — один из тех, кто собственным примером показал, что программа «Болашак» — это большие возможности для молодых специалистов. В 2013 году он поступил в университет города Эксетер в Великобритании по магистерской программе «Государственное управление». До этого там же прошёл курсы английского, чтобы повысить свой базовый уровень.

Кайрат Сансызбаев, участник программы «Болашак», заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В первую очередь, мне прельстило объективность отбора. У нас экзамены проводили различные специалисты разных отраслей и все результаты вывешивались на сайте. Всё было прозрачно, объективно.

Возможности есть у каждого, стоит только захотеть, убежден Кайрат. Азы экономики он познал в СКУ на бакалавриате, а после работал в районном акимате главным специалистом. Воспользовался квотами для госслужащих в виде сниженного проходного балла и поступил. Интересно в Великобритании было всё — от местной культуры до особенностей преподавания.

Кайрат Сансызбаев, участник программы «Болашак», заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В Великобритании акцент делается на самостоятельность. То есть приходя на занятия, студент уже должен бывать подготовлен по той или иной тематике. Им заранее выдаются темы для изучения и на занятие ты уже приходишь только с вопросом и преподаватель дает разъяснения. Были примеры, когда библиотеки университета были переполнены, там даже не было свободных мест в фойе. И создавалась такая аура, что тебе тоже хочется учиться.

Условия тоже были достойные. Получали стипендию в 1900 долларов. Этого вполне хватало на нужды и оплату жилья. Сейчас Кайрат Сансызбаев — заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений. Год учебы в магистратуре в Великобритании даёт свои плоды и по сей день.

Кайрат Сансызбаев, участник программы «Болашак», заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В 2013 году, почти 10 лет назад, мы изучали проектное управление в государственном секторе. И сейчас последние год-два у нас на госслужбе именно внедряется проектное управление, создан проектный офис. Я возглавляю его. И те полученные знания помогают безболезненно переходить на данное направление.

Стипендиальная программа «Болашак» позволяет казахстанцам пройти обучение в лучших вузах мира за счет бюджета страны. Всего в этом году для обучения по программе выделено более 1000 стипендий.