«Ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей», — Премьер-министр РК Алихан Смаилов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ по уборке урожая. Об этом заявил Премьер-министр РК Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства. Глава Кабмина добавил, что по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки. Алихан Смаилов поручил обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании «КТЖ» совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики.