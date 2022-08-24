«Ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей», — Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Новости МТРК

14:20 24 Августа 2022

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Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ по уборке урожая. Об этом заявил Премьер-министр РК Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства. Глава Кабмина добавил, что по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки. Алихан Смаилов поручил обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании «КТЖ» совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики.


Анастасия Кузнецова

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