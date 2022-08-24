Назначен новый руководитель Академии Национальной гвардии РК

Новости МТРК

14:16 24 Августа 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Академии Нацгвардии назначили нового начальника. Им стал Артур Токушев. Личному составу полковника представил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Бауржан Абжанов. Служебный путь Артур Токушев прошел от курсанта Высшего военного командного училища Внутренних войск МВД России до первого заместителя начальника главного штаба Главного командования Национальной гвардией. Командовал воинскими частями в Таразе, Алматы и поселке Каракемер. В этом году в Академию поступило 187 курсантов. В сентябре они примут присягу.


Диас Усен

Читайте также

В Казахстане наблюдается ограничение в продажах дизельного топлива
Комбайн или трактор на выгодных условиях
Новости МТРК 27.07.2022
«У нас отбирают земли»
Встреча с активом области
Производить тушенку и колбасу планирует молочная ферма в СКО
300 кг наркотиков изъяли полицейские в СКО
В Мамлютском районе ремонтируют дорогу, которая соединяет сразу две республиканские трассы
Алихан Смаилов поручил срочно принять меры по удержанию цен на школьную форму и канцтовары
Североказахстанские полицейские усиливают профилактику интернет-мошенничеств
5 млн га неиспользуемых с/х земель планируют вернуть государству
В 2022 году на заводе имени С.М. Кирова соберут свыше 4 тыс единиц компьютерной техники