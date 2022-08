Назначен новый руководитель Академии Национальной гвардии РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Академии Нацгвардии назначили нового начальника. Им стал Артур Токушев. Личному составу полковника представил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Бауржан Абжанов. Служебный путь Артур Токушев прошел от курсанта Высшего военного командного училища Внутренних войск МВД России до первого заместителя начальника главного штаба Главного командования Национальной гвардией. Командовал воинскими частями в Таразе, Алматы и поселке Каракемер. В этом году в Академию поступило 187 курсантов. В сентябре они примут присягу.