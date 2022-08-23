В Петропавловске возводят жилой комплекс бизнес-класса

Еще год назад это была территория рынка ЦОТ. Сейчас же здесь кипит строительство нового жилого комплекса «KZ» бизнес-класса. Два 18-ти этажных здания на 154 квартиры, коммерческие помещения и двухуровневый паркинг на 106 машиномест. Всё это в планах. А пока…

Александр Фомин, директор ТОО «ЦОТ»

— Сложилась достаточно серьезная и сплоченная команда, состоящая из генподрядчика, авторского надзора и технического надзора. Постоянные совещания, планерки, выбор материалов остаются за кадром, но, поверьте мне, это достаточно шумные споры и дебаты, когда принимается решение.

Комфорт, уют и безопасность — именно эти критерии, необходимые современному покупателю, отобразили в строительстве. Доверили стройку столичной компании «Альбе-7». Она возвела в Петропавловске «Достык Молл». Приступили к строительству этого ЖК в июле прошлого года. Трудятся здесь порядка 80 человек посменно.

ЕВГЕНИЙ АБУБАКИРОВ, генеральный директор ТОО «Альбе-7», г. Нур-Султан:

— Мы сейчас на этапе завершения монолитных работ. На объекте ведутся штукатурные, кладочные работы, заполнение оконных проемов, ведутся работы по установке инженерной системы. В сентябре приступим к монтажу лифтового оборудования и начнем закрывать фасад снаружи.

Используют только самые современные материалы. Квартиры будут просторные — от 45 до 150 кв м, высота потолков — 3 метра и до 4 кв м — оконные блоки. Товарищество оценивает один квадратный метр жилья в 400 тысяч тенге. Завершить строительные работы планируют до конца года.