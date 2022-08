В Мамлютском районе ремонтируют дорогу, которая соединяет сразу две республиканские трассы

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Это новенькая дорога соединяет сразу две республиканские трассы: «Петропавловск-Костанай» и «Петропавловск-Жезказган». Участком также пользовались жители сёл Воскресеновки и Леденёва. Сейчас в это сложно поверить, но полотно не ремонтировали 40 лет. За это время оно покрылось трещинами, выбоинами и ямами и с каждым годом становилось хуже.

СЕРИК БАКЕЕВ, заместитель акима Мамлютского района

— Методика проведения работ методом ресайклирования. Т.е. старый асфальт дробится, добавляется новый материал. Добавляется цемент, все это укатывается, делается бетонное основание, заливается битумом и поверх ложится 5 см асфальта.

Ремонтом дороги занимается ТОО «Кокшетауавтодор». Подрядчик приступил к работе в прошлом году. Дорожникам осталось положить асфальт на отрезке в 4 километра. Всего же компания приведет в порядок 23 км полотна. После завершения всех работ здесь установят дорожные знаки, укрепят обочины и сделают разметку.

СЕРИК БАКЕЕВ, заместитель акима Мамлютского района

— Планировали ремонт дороги на три года. В прошлом году было освоено 96 млн, львиная доля освоения в этом году идет и еще около 240 млн остается на следующий год. Надеемся, что бюджет в этом году необходимые средства даст и дорога будет завершена полностью в этом году.

Бюджет республиканский. Общая сумма проекта составила 949 млн тенге. Готовый участок дороги уже прошел экспертизу. Нареканий к качеству полотна не было. Жители села Леденёво очень рады, что дорогу к их селу наконец-то отремонтируют.

САУЛЕ КАЖИНОВА, жительница с.Леденёво, Мамлютский район:

— Люди отчаялись, проезжая по бездорожью, чтобы попасть в райцентр или в областной центр. Я уже 10 лет на пенсии, теперь хочу кричать, чтобы все услышали. 1:12 Буквально праздник у нас. Не будет весенней распутицы, не будет зимних трехметровых завалов.

К слову, Сауле Кажинова переехала в Мамлютский район из Тайыншинского. Говорит, село, в котором она теперь живет, каждый год преображается.