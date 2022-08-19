Разобраться с ситуацией по дизтопливу поручил Премьер-министр РК

Новости МТРК

18:53 19 Августа 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива поручил Премьер-министр, передаёт пресс-службы главы правительства. Алихан Смаилов сообщил, что в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками дизельного топлива.

Премьер-министр отметил, что ситуация справедливо вызывает возмущение среди граждан. Проблемы возникли в самый горячий период уборочной кампании. Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого, заключил глава правительства. В свою очередь министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объемы импортируют.

ГРАФИКА
БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:
— Для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизтоплива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта — лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов, дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.


Айгерим Хамзина

Читайте также

184 ДТП произошло на автодорогах СКО с начала года
«Строим территорию счастья»: семейный дворовый клуб «Замандас»
Патрульные полицейские продолжают проводить внезапные рейды по улицам Петропавловска
Видеокамеры в 200 школах области подключены к управлению полиции
Мини-футбольные поля и спортивные площадки устанавливают в Кызылжарском районе
Новости МТРК 11.08.2022
Штраф 950 тысяч тенге можно получить за превышение торговой надбавки
В Тайынше прошел день поля
Конная полиция патрулирует дачные участки
В СКО 20 августа стартует уборочная кампания
«Пусть все будут такими, как младший лейтенант 0127»: североказахстанец поблагодарил полицейского
В РК за 3 года зарегистрировали более 2 тысяч незаконных транспортных средств