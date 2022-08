Разобраться с ситуацией по дизтопливу поручил Премьер-министр РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива поручил Премьер-министр, передаёт пресс-службы главы правительства. Алихан Смаилов сообщил, что в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками дизельного топлива.