Разобраться с ситуацией по дизтопливу поручил Премьер-министр РК

Премьер-министр отметил, что ситуация справедливо вызывает возмущение среди граждан. Проблемы возникли в самый горячий период уборочной кампании. Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого, заключил глава правительства. В свою очередь министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объемы импортируют.

ГРАФИКА

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:

— Для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизтоплива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта — лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов, дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.