Разобраться с ситуацией по дизтопливу поручил Премьер-министр РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied
Разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива поручил Премьер-министр, передаёт пресс-службы главы правительства. Алихан Смаилов сообщил, что в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками дизельного топлива.
ГРАФИКА
БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:
— Для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизтоплива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта — лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов, дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.
Айгерим Хамзина