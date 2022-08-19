Проблемы есть!

Очередную встречу с председателями КСК, ОСИ и ПТ провёл аким Петропавловска. В этот раз о своих проблемах говорили жители Сенной базы, Рабочего посёлка, а также микрорайонов «Береке» и «Привокзальный». Там насчитывается 280 многоэтажек.

Но только треть имеют КСК или иную форму управления. Остальным нужно тоже её создать. Тогда они могут рассчитывать на финансирование для благоустройства и модернизации домов. А представитель объединения будет отстаивать их интересы. Как это делает Еркеш Усенов. Он здесь от жителей Рабочего посёлка. А именно участка возле улиц Островского и Парижской коммуны, которую затапливает из-за установленного там забора.

ЕРКЕШ УСЕНОВ, житель г.Петропавловска:

— Там от железной дороги установлен глухой забор. Как раз там, где канава, поставили трансформатор. Засыпали. Вся вода, которая уходит от железной дороги, идёт на улицы и там растёт камыш.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Мы по этому факту давайте разберёмся. Если установили забор, там должны быть ливнёвка, чтобы вода уходила. Если этот земельный участок им принадлежит, разговора нет. Мы не ведём разговор о том, чтобы изъять.

Но даже если это частная территория, владелец обязан привести в порядок прилегающую территорию. Жалуются жители Рабочего посёлка и на отсутствие тротуаров. Остро это ощущается возле 27-ой школы. Родители боятся за детей, которым приходится идти по проезжей части. Этим вопросом займутся теперь полицейские. А Рустам Джусупбеков просит от имени всех жителей микрорайона «Орман».

РУСТАМ ДЖУСУПБЕКОВ, житель г.Петропавловска:

— У нас нет дорог, элементарно нет въездов. На Борки поворот, там асфальтированная дорога, а у нас 200 метров, заросшие кустарниками и деревьями. Я обращался в ЖКХ. Необходим капитальный ремонт, а у нас только есть средства на щебенование.

Сделать из грунтовой дороги асфальтированную — процесс дорогой. Но решать проблему жителей «Ормана» будут. Правда, когда это случится, ещё не решено. Жалуются жители этого микрорайона и на освещение, точнее его отсутствие. Свет на улицах «Ормана» будет. Выделили 85 млн тенге для 4 улиц.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— 4 улицы, я понимаю, это может быть мало. Но за 2-3 года мы постараемся эту работу сделать. У нас помимо «Ормана» есть и другие мкр, которые требуют уличного освещения.

Просят жители «Ормана» и о школе в их микрорайоне. Этот вопрос городской акимат будет рассматривать вместе с управлением образования.