Проблемы есть!

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Очередную встречу с председателями КСК, ОСИ и ПТ провёл аким Петропавловска. В этот раз о своих проблемах говорили жители Сенной базы, Рабочего посёлка, а также микрорайонов «Береке» и «Привокзальный». Там насчитывается 280 многоэтажек.
ЕРКЕШ УСЕНОВ, житель г.Петропавловска:
— Там от железной дороги установлен глухой забор. Как раз там, где канава, поставили трансформатор. Засыпали. Вся вода, которая уходит от железной дороги, идёт на улицы и там растёт камыш.
РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:
— Мы по этому факту давайте разберёмся. Если установили забор, там должны быть ливнёвка, чтобы вода уходила. Если этот земельный участок им принадлежит, разговора нет. Мы не ведём разговор о том, чтобы изъять.
Но даже если это частная территория, владелец обязан привести в порядок прилегающую территорию. Жалуются жители Рабочего посёлка и на отсутствие тротуаров. Остро это ощущается возле 27-ой школы. Родители боятся за детей, которым приходится идти по проезжей части. Этим вопросом займутся теперь полицейские. А Рустам Джусупбеков просит от имени всех жителей микрорайона «Орман».
РУСТАМ ДЖУСУПБЕКОВ, житель г.Петропавловска:
— У нас нет дорог, элементарно нет въездов. На Борки поворот, там асфальтированная дорога, а у нас 200 метров, заросшие кустарниками и деревьями. Я обращался в ЖКХ. Необходим капитальный ремонт, а у нас только есть средства на щебенование.
Сделать из грунтовой дороги асфальтированную — процесс дорогой. Но решать проблему жителей «Ормана» будут. Правда, когда это случится, ещё не решено. Жалуются жители этого микрорайона и на освещение, точнее его отсутствие. Свет на улицах «Ормана» будет. Выделили 85 млн тенге для 4 улиц.
РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:
— 4 улицы, я понимаю, это может быть мало. Но за 2-3 года мы постараемся эту работу сделать. У нас помимо «Ормана» есть и другие мкр, которые требуют уличного освещения.
Просят жители «Ормана» и о школе в их микрорайоне. Этот вопрос городской акимат будет рассматривать вместе с управлением образования.
Айгерим Хамзина