Оказание психиатрической помощи населению

Новости МТРК

18:46 19 Августа 2022

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В Петропавловске прошёл областной семинар по актуальным вопросам оказания психиатрической помощи. За постководиный период в мире наблюдается рост количества депрессий и тревожных расстройств почти на 30%. Специалисты говорят, любой внешний фактор серьезно воздействует на психическое здоровье. Потому необходимо проводить профилактические работы.

НИКОЛАЙ НЕГАЙ, национальный консультант по психическому здоровью в Центральной Азии и Казахстане ВОЗ:
— ВОЗ подготавливает представление о Казахстане, как одного из лучших опытом интеграции психического здоровья в первичную медико-санитарную сеть.

Северный Казахстан занимает лидирующую позицию по оказанию помощи в области психического здоровья и улучшению кадрового состава. 2 года назад в регионе был только один детский психиатр, сейчас их 7.

КУАНЫШ АЛТЫНБЕКОВ, генеральный директор республиканского научно-практического центра психического здоровья:
— Мы передали часть компетенций врачам общей практики, легкие диагнозы психических расстройств. Потому что пациенты не идут сразу к психиатрам, они идут к врачам общей практики. Если говорить об исследованиях, то 25% пациентов, которые посещают городские поликлиники, имеют то или иное психическое расстройство.

В СКО функционирует программа «Медико-социальная реабилитация». Отделение на 20 место открылось в апреле. Здесь помогают зависимым от психоактивных веществ.

КУМАР КУСЕМИСОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:
— В настоящее время планируется открытие отделения на 20 койко-мест для проведения 3-го этапа медико-социальной реабилитации. Данное отделение планируется открыть в селе Благовещенка Жамбылского района.

Семинар провели, чтобы обменяться опытом, провести анализ работы и обсудить организацию эффективной психиатрической деятельности.


Айгерим Хамзина

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