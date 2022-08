Марат Шакшакбаев больше полувека работает тренером по волейболу

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

МАРАТ ШАКШАКБАЕВ, старший тренер по волейболу СКО:

— Я сам пришел в волейбол в детском возрасте, посмотрел, как на улице играют мужчины. Мне это как-то запало.

Так началась история длиной в 52 года. Именно столько Марат Шакшакбаев работает тренером по волейболу. С профессией определился еще в школе, первые воспитанники у Марата Тауфиковича появились, когда он был студентом. Старший тренер по волейболу Северо-Казахстанской области учился в Петропавловском педагогическом институте им. Ушинского на факультете физического воспитания.

МАРАТ ШАКШАКБАЕВ, старший тренер по волейболу СКО:

— Волейбол раньше был на высоком уровне, эмоциональном и техническом. Потом во время перестройки было затишье, в 90-е годы у нас была хорошая мужская команда. Ее возглавлял Александр Михайлович Кувшинов, я с женской командой работал, а он работал с мужской командой. Выступали, стали чемпионами кубка Казахстана.

С 2007 по 2009 годы Марат Шакшакбаев был главным тренером РК среди юношей. В 2008 году Марат Тауфикович подготовил сильных спортсменов, которые достойно выступили на чемпионате Азии в г. Тегеран.

МАРАТ ШАКШАКБАЕВ, старший тренер по волейболу СКО:

— С тех пор в принципе вся команда юношеская, они 12-кратные чемпионы Казахстана. Уже они перешли работать тренерами, руковожу ими, учу. Уже они подросли все. Алексей Теренин нашей первой командой руководит. В прошлом году они стали третьими призерами, в этом году серебряные призеры. А сам Теренин стал одним из ведущих тренеров нашей страны. Мне, конечно, приятно, что под моим руководством ребята растут, не только играют, но и трудятся уже в качестве тренеров.

Сам Марат Шакшакбаев сейчас тренирует детей. Волейболом в основном занимаются высокие мальчишки и девчонки. Своих природных данных они стесняются, объяснил Марат Тауфикович. Задача тренера — убедить ребенка в том, что он все может. Тогда ребята быстро забывают о своих комплексах и начинают показывать хорошие результаты. А это для Марата Шакшакбаева самая большая профессиональная радость. Кстати, в этом году 16 августа старшему тренеру по волейболу области исполнилось 72 года.