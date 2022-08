55 лет Северо-Казахстанской археологической экспедиции и 70 лет заслуженному профессору А.Плешакову

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В этом году исполняется 55 лет Северо-Казахстанской археологической экспедиции. За всю историю научно-исследовательской деятельности были открыты и изучены уникальные памятники северного региона. К примеру, Ак-Ирий или Белый рай. Настоящая находка для археологов возле села Долматово Кызылжарского района. Вместе со школьниками и студентами на древнее городище саков выезжали североказахстанские археологи. С горящими глазами и энтузиазмом воссоздавали древность по крупицам и прикасались к истории в буквальном смысле. Ни одна экспедиция не обходилась без Анатолия Андреевича Плешакова.

Анатолий Плешаков, археолог, почетный профессор Kozybayev University:

— Вы знаете, у многих детей есть мечта — найти клад или ещё что-то интересное. Такую мечту осуществил я. И вот, на протяжении всей своей сознательной жизни я работаю в экспедициях: Сибирь, Урал, Прибалтика, Молдавия, Украина, Казахстан.

Уже более 40 лет Северо-Казахстанской археологической экспедицией руководит известный археолог, заслуженный профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков. 12 июля ему исполнилось 70 лет. От лица университета ректор Ерлан Шуланов поздравил с юбилеем археолога и вручил ему награду от имени министра науки и высшего образования РК.

Сегодня на базе университета созданы филиалы Института истории и этнологии им.Ч.Уалиханова и Института археологии им.А. Маргулана. Их представители тоже поздравляют Анатолия Плешакова с юбилеем, отмечают значимость его трудов.

Талгат Мамиров, заместитель директора Института археологии им.А. Маргулана Комитета науки МОН РК

— С 1946 года, как начала работать Центральная Казахстанская археологическая экспедиция, начались комплексные исследования регионов Казахстана. А вот именно достижения Северного Казахстана связаны с СКАЭ. Здесь применялся комплексный подход. И нельзя не отметить заслуги Анатолия Андреевича как ведущего трасолога. Это очень редкая специальность. Он — единственный трасолог в Казахстане.

Материалы открытий хранятся в областном историко-краеведческом музее, отражены работы и в Центральном государственном музее Казахстана, в музеях РФ, Германии, Англии. Сегодня из уст коллег, соратников и единомышленников звучат теплые поздравления в адрес археолога, чьё имя неразрывно связано с достижениями мирового масштаба Северо-Казахстанской археологической экспедиции.