В Аккайынском районе аграрии заготавливают корм для скота

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Аккайынском районе аграрии готовят корма к зиме. Это поля близлежащих сёл Лесное и Власовка. Наряду с растениеводством в ТОО «Дайындык — Агро» занимаются животноводством. Обеспечить домашние подворья кормами — задача первостепенная. Сегодня в хозяйстве заготовили порядка 4 тысяч тонн сенажа. На очереди — силос.

Азамат Сагандыков, главный агроном ТОО «Дайындык — Агро», Аккайынский район:

— Сами видите, позади нас подсолнухи, кукуруза у нас сеется. Полным ходом идет заготовка сена. Отдельная кормовая бригада, сами сенокосят, сами убирают. На сено в этом году было засеяно суданская трава, уже получили второй укос. Два укоса убрали, будет еще и третий укос. Наряду с этим сеется зерносмесь, она для пополнения белков, протеинов у животных.

Сеном и кормами помимо работников хозяйства ТОО обеспечивает и местных жителей. Рулон обходится в 3 тысячи тенге, это в два раза меньше рыночной цены.

Азамат Сагандыков, главный агроном ТОО «Дайындык — Агро», Аккайынский район:

— Помимо рабочих обеспечиваем и тех, которые заняты в других сферах. Для рабочих, для жителей села у нас по сниженной цене рулон. Которые у нас работали, вышли на пенсию, им наряду с нашими рабочими по сниженной цене дается сено. В этом году по 20 рулонов сена выдано каждому двору, кто скот держит.

Кроме того, хозяйство сеет овес для нужд животноводства, ячмень, кукурузу, подсолнух. Кормами обеспечивают себя полностью. Также сеется лен, который сдают на переработку и получают готовый жмых.