Осознанность, гигиена, вакцинация: как защититься от недремлющего COVID-19

Вместе с разгаром отпусков разгорается и придремавший COVID-19. Мигрирует он следом за возвращающимся из теплых стран населением. Так, за прошедшие сутки коронавирус выявили почти у 800 человек, из них двое — североказахстанцы. Врачи говорят, многие на отдыхе забывают об элементарных правилах личной гигиены. Общественные места — это всегда «горячая» зона для ковида.

Марьямгуль Сариева, врач общей практики 3 городской поликлиники:

— Это мытье рук, в первую очередь, после каждого посещения общественного места. Много людей скапливается в торговых центрах, на рынках, они не соблюдают личную гигиену после этого, не носят маски защитные, а если носят, то в положенное время не меняют. По правилам каждые два часа нужно менять, если маска влажная, обязательно нужно ее сменить.

Сегодня по коронавирусу только около 30 человек, прикрепленных к 3 городской поликлинике, наблюдаются на дому, около 10 человек находятся на стационарном лечении. Врачи неустанно твердят, вакцинация на сегодня — один из самых эффективных способов избежать губительных действий COVID-19.

Марьямгуль Сариева, врач общей практики 3 городской поликлиники:

— Надо немножко задуматься. Это не шутка, уже больше чем 2 года мы боремся с коронавирусом. Но после вакцинации у нас гораздо меньше стали болеть, а если заболевают, то в легкой форме все проходит. Поэтому мы людей призываем, чтобы они были вакцинированы, чтобы они сами осознанно пришли и поставили вакцину.

Сейчас в 3 городской поликлинике имеется 30 доз «Pfizerа » для повторной вакцинации, 416 доз китайского «Vero Cellа» на все этапы. Отечественный «QazVac» планируют завезти в поликлинику в сентябре. На сегодня ревакцинировалось в поликлинике чуть больше 58% прикрепленного населения. Это почти 15 тысяч человек.