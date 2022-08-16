«Әділдік жолы»: казахстанцев просят сообщать о коррупции в сфере дорог

Новости МТРК

17:22 16 Августа 2022

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Региональная общественная организация “Әділдік жолы” запустила акцию с целью выявления фактов некачественного строительства, ремонта дорог. С 15 августа североказахстанцы могут присылать фото, видео и прочую информацию о коррупции в сфере строительства, ремонта и содержания автодорог на номер 1463, а также на веб сайт adildik.kz <http://www.adildik.kz/> .

Айнагуль Нурахметова — руководитель областного филиала ОО “Әділдік жолы”

-В рамках реализации инициатив главы государства по повышению вовлеченности общества в противодействие коррупции 15 августа стартовала акция “Әділдік талап ет” . Основная цель акции — это формирование в обществе атмосферы нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции и массовое вовлечение в этот процесс граждан страны. По всем обращениям мы будем выезжать на место и принимать меры.


Диас Усен

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