В СКО прибыл председатель президиума НПП «Атамекен»

В СКО с рабочим визитом прибыл председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов. Он пробудет в регионе два дня. Встретится с бизнесменами региона и посетит крупные производственные предприятия.

В их числе Петропавловский электротехнический завод. РАИМБЕК БАТАЛОВ, председатель президиума НПП «Атамекен»: — Видно, насколько слаженно идёт работа в МИО, с акиматом. Такое государственно-частное партнёрство даёт результат. И то, что сегодня работает завод, который на 90% отправляет свою продукцию за территорию Казахстана, это хороший показатель. Немаловажно отметить и социальную ответственность. Строятся дома и создаются условия для работников — это хороший пример. Понравилась Раимбеку Баталову и инвестиционная программа завода. В планах у предприятия расширить территорию и перечень продукции. Уже в следующем году по соседству здесь откроют завод электрощитового оборудования. Для этого уже подготовили 5 га земель на заброшенной территории. КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области: — Здесь у нас ещё с советского периода территории, которые, к сожалению, не работают. Вот здесь собирают «Уралы». Конечно, для этих территорий нужно серьёзное производство. РАИМБЕК БАТАЛОВ, председатель президиума НПП «Атамекен»: — «Урал» чем хорош — это же бренд. Многие российские сейчас думают, куда перейти. Если будут знать, что здесь «Урал» уже есть, не важно сборка, не сборка. По мнению Раимбека Баталова, у СК есть огромный потенциал развития бизнеса и промышленности благодаря географическому положению.



