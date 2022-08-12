Население северных областей к 2050 году может сократиться на 600 тысяч

О новой концепции миграционной политики говорила министр труда и социальной защиты населения с североказахстанскими предпринимателями. Сейчас плотность населения на юге страны значительно выше, чем на севере и в центре Казахстана.

И с каждым годом этот разрыв всё больше. Если ничего не изменить, то по прогнозам экспертов, население северных областей к 2050 году сократится на 600 тысяч человек, а численность жителей южных регионов возрастет больше чем на 1,5 млн. В результате, к 2050 году плотность населения на юге будет в 4 раза выше, чем на севере. Половина страны будет жить в 4 южных областях. А на севере страны будет заметное снижение населения.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Это снижение идёт, в первую очередь, за счёт снижения рождаемости и отток тоже есть. Это влияет на трудовые ресурсы. Все предприниматели, которые здесь работают, будут иметь проблемы с трудовыми ресурсами впереди. У нас самый главный вопрос миграции не переселение, а больше открывать здесь рабочих мест, чтобы пришло больше трудоспособного населения и завтра у вас были трудовые ресурсы, которым вы могли бы привлечь на работу.

На юге на 10 пенсионеров приходится от 30 до 50 новорождённых детей. А на севере на 10 пенсионеров только 1 ребёнок. Дефицит трудоспособного населения будет только расти. Потому и запустили программу по переселению жителей с юга на север.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Начиная с 2010 года мы поэтапное переселение ведём. Его суть в том, что на севере есть работодатели. Если есть у работодателя рабочие места, то житель может с юга приехать. Но это не обеспечило тот уровень мобильности, который мы хотели.



Потому миграционную политику пересмотрели, сейчас министр ездит по стране и собирает замечания и предложения на местах. В стране продолжат программу по переселению рабочих рук из трудоизбыточных регионов туда, где специалистов не хватает. И здесь есть успешные примеры такого переселения. Начиная с 2016 года по этой программе в СК переехали 11 тысяч человек.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Из них в область прибыло 4600 трудоспособного населения. Большинство нашли работу и остались. Среди них 500 учителей, 350 медиков, 625 механизаторов, агрономов и ветеринаров.

Это те самые специалисты, которые в нашей области в дефиците. Ещё 490 переселенцев открыли своё дело. Для этого предусмотрены гранты в размере 1,2 млн тенге. Об этом Тамара Дуйсенова рассказывала и на встрече с североказахстанской молодёжью. Также министр говорила с ними об электронной бирже труда, где любой желающий может подобрать себе вакансию по всему Казахстану. Молодые люди высказали предложение усилить информационную работу: рассказывать об этой платформе нужно и в соцсетях, чтобы электронная биржа была у молодёжи на слуху. Пока что о ней мало кто знает, добавляют североказахстанцы.

Айгерим Хамзина