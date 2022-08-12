Более 4 км дорог отремонтируют в селе Власовке Аккайынского района

Новости МТРК

19:32 12 Августа 2022

Более 4,5 км дорог отремонтируют в селе Власовке Аккайынского района. Выделили на это 230 млн из республиканского бюджета по программе «Ауыл — ел бесігі». Асфальт здесь сельчане видели около 40 лет назад, ещё во времена совхоза. Но в этом году по дорогам Власовки можно не ходить, а порхать, говорят местные жители.

Екатерина Шпилева, жительница села Власовки, Аккайынский район
— В селе Власовке я живу с 2001 года. 0.20Дороги раньше были в нашем селе не сказать, что хорошие. Ну, где-то подсыпали, но ям было много. На машине не проедешь сильно, особенно когда дожди проходили. Сейчас у нас пожалуйста, разгоняйся. И на велосипедах хорошо, у нас летом занимаются на лыжероллерах.

Из 13 улиц ремонтируют 7. Столько же привлекли и подрядчиков из столицы, Петропавловска, Тайынши. Работы уже завершились на 3 улицах — Пушкина, Калинина и Молодежной. Положили асфальт протяженностью 1км 300м.

Елена Витковская, аким Власовского сельского округа, Аккайынский район
— Сейчас ведутся работы на 3 улицах — Абая, Мира и Октябрьской, протяженность — 2 км 900. Сейчас укладывается щебень. На этой неделе приступят к ремонту дороги еще одной улицы Гагарина протяженностью 400м.

Всего здесь 230 дворов, проживают 700 человек. Есть водоснабжение, также в этом году установили 10 фонарей. Работы по освещению планируют продолжить.

Анастасия Кузнецова

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