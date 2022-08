В Петропавловске на учете в полиции состоят 75 неблагополучных семей

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В этом году стражи порядка выявили 110 фактов, когда родители не исполняли свои правовые обязанности. Собрано и пЕредано в суд 22 административных материала о лишении родительских прав. Одним из последних фактов безответственного отношения к детям стало распитие спиртных напитков 39-летней женщины в присутствии ее 8-летней дочери. Об этом соседи сообщили участковому. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли нерадивую мать к административной ответственности. В полиции напоминают, до учебного года осталось меньше месяца. Дети морально и психологически должны готовиться к учебному процессу, к режиму. И в этом вопросе очень важна обстановка в доме. Ежедневно проводятся профилактические беседы со взрослыми о недопущении правонарушений. Особое внимание — неблагополучным семьям.