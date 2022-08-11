В Петропавловске на учете в полиции состоят 75 неблагополучных семей

Новости МТРК

15:34 11 Августа 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В этом году стражи порядка выявили 110 фактов, когда родители не исполняли свои правовые обязанности. Собрано и пЕредано в суд 22 административных материала о лишении родительских прав. Одним из последних фактов безответственного отношения к детям стало распитие спиртных напитков 39-летней женщины в присутствии ее 8-летней дочери. Об этом соседи сообщили участковому. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли нерадивую мать к административной ответственности. В полиции напоминают, до учебного года осталось меньше месяца. Дети морально и психологически должны готовиться к учебному процессу, к режиму. И в этом вопросе очень важна обстановка в доме. Ежедневно проводятся профилактические беседы со взрослыми о недопущении правонарушений. Особое внимание — неблагополучным семьям.


Диас Усен

Читайте также

Новости МТРК 22.07.2022
20 единиц незарегистрированного оружия изъяли полицейские СКО за 2 недели
Токаеву доложили о мерах по повышению доходов казахстанцев
Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане
173 млрд тенге вложат в развитие с/х
На озере Табунном в Жамбылском районе произошел замор рыбы
Цифровая карта семьи заработает в Казахстане в 2023 году
Новости МТРК 10.08.2022
Карту коррупционных рисков разработали в СКО
Новости МТРК 02.08.2022
Чистой питьевой водой обеспечивают село Белое Мамлютского района
Узбекский артист отправился в велопутешествие в память о Муслиме Магомаеве