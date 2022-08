В Казахстане 900 лиц изобличили в коррупции

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Заслушал глава государства и отчёт председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. За 7 месяцев этого года в стране зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, изобличено более 900 лиц, передаёт пресс-служба Ак Орды.

Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств. Во исполнение поручений Президента Агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями. В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах. По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по усилению работы антикоррупционной службы.



Айгерим Хамзина