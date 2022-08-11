В Казахстане 900 лиц изобличили в коррупции

Новости МТРК

17:27 11 Августа 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Заслушал глава государства и отчёт председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. За 7 месяцев этого года в стране зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, изобличено более 900 лиц, передаёт пресс-служба Ак Орды.

Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств. Во исполнение поручений Президента Агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями. В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах. По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по усилению работы антикоррупционной службы.


Айгерим Хамзина

Читайте также

«Сделать права без экзаменов» обещал мошенник североказахстанцам
Количество ДТП с участием животных уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом
Мотоциклы «Урал» планируют производить в СКО
Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
Семейных дебоширов отправляют на принудительное лечение
Новости МТРК 04.08.2022
Касым-Жомарт Токаев напомнил акимам о программе повышения доходов населения
Президент указал на высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов
Полицейские провели беседу с детьми оздоровительного лагеря «Достык»
81% североказахстанцев заходят в интернет, чтобы посидеть в соцсетях
Новости МТРК 15.07.2022
Новости МТРК 02.08.2022