Увеличить охват сельских детей допобразованием поручил Премьер-министр

Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба главы правительства. Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, начата работа по внедрению новой модели дошкольного образования, в рамках которой обучение будет проходить через игру, двигательную активность и творчество.

Для этого внесены изменения в госстандарт, типовые учебные планы и программы. Кроме того, более 175 тысяч детей с особыми образовательными потребностями охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией. Для поступления в колледжи ввели ряд новшеств, направленных на подготовку специалистов, соответствующих потребностям экономики. Премьер-министр отметил, что главная задача Нацпроекта — обеспечить повсеместный доступ граждан к качественному образованию на всех уровнях — дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем.



Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Работа по этим направлениям ведется большая. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено 326 новых школ. Также проведена модернизация 1 436 школ. По поручению Главы государства разрабатывается пилотный Нацпроект «Комфортная школа». К 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам.

Глава Правительства добавил, что для охвата молодежи профтехобразованием из бюджета дополнительно выделено 45 тысяч мест по госзаказу. Кроме того, открыто 4 филиала ведущих зарубежных вузов и привлечено 400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям. Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности.