Увеличить охват сельских детей допобразованием поручил Премьер-министр

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба главы правительства. Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, начата работа по внедрению новой модели дошкольного образования, в рамках которой обучение будет проходить через игру, двигательную активность и творчество.