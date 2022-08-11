Строители всегда в почёте!

На месте этой стройплощадки в следующем году будет общежитие для вуза. Для этого здесь с утра до ночи трудятся строители. Работать над домом для студентов они будут и в летний зной, и в зимний холод.

Привычное дело для строителей, говорит механизатор Виктор Царик. Он на стройке почти 20 лет.

ВИКТОР ЦАРИК, механизатор ТОО «Основание»:

— Люблю свою работу. Не зря отучился. Меня и семью накормит. Зарплата нормальная, устраивает.

Когда после училища отучился, работал в совхозе «Новомихайловка» на комбайне и «Белорусе». Потом женился и в город переехал.

Работы в городе толком не было. Виктор пошёл на стройку, потому что жил в деревне и с детства умел работать руками. Там его способности оценили. За какую бы машину не посадили, со всем справлялся отлично. Виктор и погрузчиком мастерски управляет, и экскаватором. Работать на стройке мужичине понравилось, привёл и младшего брата. А недавно и своего сына 19-летнего Сергея. Он учится в колледже на техника-строителя.

СЕРГЕЙ ЦАРИК:

— У меня в строительстве работает отец и дядя. Отец направил в нужное русло и посоветовал мне строительство. Горжусь этой профессией, отцом и дядей горжусь. Нравится, что строим дома для жителей, обустраиваем город зданиями, больницами, колледжами.

Сергей хочет и дальше работать на стройке, но сначала отдаст воинский долг родине. Талантливые строители! Так о семье Царик отзываются коллеги и руководство. Сергей Тимофеев отмечает, механизатор Виктор — гордость предприятия. Как и его младший брал Владимир.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, директор ТОО «Основание»:

— Его многие знают по районам. Мы его даём в паводковую ситуацию, когда аварии. Многие его хвалят и говорят, чтобы его присылали. Виктор привёл сына. Он у нас 2-ой год работает дублёром мастера. Парень толковый. И с приборами хорошо работает, и с чертежами. Мы постоянно привлекаем студентов на практику и в цеха, где производим окна, столярные изделия.

Всего в ТОО «Основание» трудятся 250 человек. И каждый из них — грамотный специалист и отличный работник, отзывается директор предприятия. Единственная проблема — мало молодёжи. Они сейчас хотят работать в комфортном офисе, а не на стройплощадке, говорят работники. И добавляют, быть строителем всегда почётно. А чувство, когда ты идёшь мимо здания, которое сам построил, ни с чем не сравнить. В этом воскресенье строители отметят свой профессиональный праздник. В нашей области трудятся 3 тысячи представителей этой профессии.