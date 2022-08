Развивать отечественное книгоиздательство будут в Казахстане

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта, передаёт Ак Орда. Даурен Абаев доложил Президенту о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта.

Также Даурен Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим Президента проинформировали о модернизации и цифровизации архивных хранилищ. Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года. По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.



Айгерим Хамзина