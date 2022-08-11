Полицейские отреагировали на 74 вызова о присутствии лиц БОМЖ

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Сотрудники приёмника-распределителя УП г. Петропавловска совершают ежедневные рейды по подбору лиц БОМЖ. Теплотрассы, подвалы и другие места, где они обычно встречаются, давно известны полицейским.
ЛЮФТ
Доставленных дактилоскопируют, ставят на фото- видеоучёт, проверяют по спискам без разыскиваемых. К слову, не все они оказываются бездомными.
Олег Лабушко — житель г. Петропавловска
Полицейские откликаются и на сигналы от населения. Как правило, люди обращаются на «102», заметив бродяг во дворах и других местах общего пользования. К примеру, горожанка сообщила о подозрительном человеке рядом с детской площадкой. При проверке выяснилось, что мужчина просто отдыхал. Документы у него в порядке, сам он трезв. Порой тревоги граждан оказываются напрасными. Тем не менее, полицейские отрабатывают каждый сигнал.
Асель Ахметова-сотрудник приёмника-распределителя УП г. Петропавловска
Обратиться в дежурную часть приёмника-распределителя по вопросам, связанным с лицами БОМЖ, можно по телефону 52-92-99. Также можно позвонить на канал «102» или воспользоваться мобильным приложением «102». С начала года сотрудники приёмника-распределителя провели проверки по семидесяти четырём вызовам.
Диас Усен