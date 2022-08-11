Полицейские отреагировали на 74 вызова о присутствии лиц БОМЖ

Новости МТРК

17:18 11 Августа 2022

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Сотрудники приёмника-распределителя УП г. Петропавловска совершают ежедневные рейды по подбору лиц БОМЖ. Теплотрассы, подвалы и другие места, где они обычно встречаются, давно известны полицейским.

ЛЮФТ

С дядькой поругался? — А что, обязательно пить надо? — Много выпил? — Всё, поехали в приёмник-распределитель. — Ну, личность устанавливать, документов же нет у вас.

Доставленных дактилоскопируют, ставят на фото- видеоучёт, проверяют по спискам без разыскиваемых. К слову, не все они оказываются бездомными.

Олег Лабушко — житель г. Петропавловска

— У меня документов сейчас нет, у меня только справка есть об освобождении, потому что я только недавно освободился.Ну, документы собираетесь делать? — Конечно! Ну, спецотдел это делает. И прокуратура — под контролем.

Полицейские откликаются и на сигналы от населения. Как правило, люди обращаются на «102», заметив бродяг во дворах и других местах общего пользования. К примеру, горожанка сообщила о подозрительном человеке рядом с детской площадкой. При проверке выяснилось, что мужчина просто отдыхал. Документы у него в порядке, сам он трезв. Порой тревоги граждан оказываются напрасными. Тем не менее, полицейские отрабатывают каждый сигнал.

 Асель Ахметова-сотрудник приёмника-распределителя УП г. Петропавловска

— За 7 месяцев на списочный учёт поставлено 123 лиц БОМЖ, половина из них относится к возрастной категории от 30 до 40 лет. Кроме того, на спецучёты по категории «лицо, склонное к бродяжничеству», поставлено 235 граждан РК, личность всех установлена, поставлена на фотовидеоучёт «Образ++», з них мужчин 184, женщин 51.

Обратиться в дежурную часть приёмника-распределителя по вопросам, связанным с лицами БОМЖ, можно по телефону 52-92-99. Также можно позвонить на канал «102» или воспользоваться мобильным приложением «102». С начала года сотрудники приёмника-распределителя провели проверки по семидесяти четырём вызовам.


Диас Усен

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