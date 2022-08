Полицейские отреагировали на 74 вызова о присутствии лиц БОМЖ

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сотрудники приёмника-распределителя УП г. Петропавловска совершают ежедневные рейды по подбору лиц БОМЖ. Теплотрассы, подвалы и другие места, где они обычно встречаются, давно известны полицейским.

ЛЮФТ