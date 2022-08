Полицейские СКО проводят профилактику экстремизма

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сотрудники управления по противодействию экстремизму областного ДП совместно с районными подразделениями и местными исполнительными органами провели профилактическую акцию по раздаче памяток в торговых домах, супермаркетах и других местах скопления людей. К примеру, не все знают, что распространение религиозных материалов допускается только в специально отведённых для этого местах. Полицейские настоятельно рекомендуют избегать сообществ, которые проявляют нетерпимость или пренебрежительное отношение к законодательству страны, традиционным религиям, национально-духовным ценностям общества, навязывают «культовый менталитет» — всё это характерные признаки деструктивных религиозных течений. Профилактическая работа идет также и в социальных сетях.