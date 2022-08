Ответы на все налоговые вопросы

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ответят на все налоговые вопросы. В четверг в автоцоне специалисты департамента госдоходов провели приём граждан. За первый час работы к ним обратились 20 человек. Спрашивали об уплате ЕСП, интересовались предоставлением льгот и специальными налоговыми режимами. Но самым популярным вопросом среди посетителей автоцона стал, конечно, транспортный налог.

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Пришла сегодня продавать машину. Оказалось, что здесь сидят по налоговым делам. Решила проконсультироваться по налогу на машину. Узнала, сколько нужно оплачивать, в какие сроки можно перепродавать и как всё это будет происходить. Специалисты доброжелательные, всё объяснили подробно и ясно.

Спрашивали петропавловцы также о системе всеобщего декларирования и сроках предоставления налоговой отчётности.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:

— Срок уплаты налога на имущество за 2021 год истекает 1 октября 2022 года. Также напоминаем предпринимателям, что 15 августа истекает срок предоставления полугодовой и квартальной отчётности. 15 сентября истекает срок предоставления отчётности по форме 270, т.е. лица, которые вступили в систему всеобщего декларирования на 1 этапе, это госслужащие и лица, приравненные к выполнению гос функций и их супруги.

