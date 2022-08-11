Новости МТРК 11.08.2022

Новости МТРК

20:47 11 Августа 2022

Читайте также

Тариф на воду в Петропавловске увеличили
Развитие и совершенствование цифровизации в армии
Фермеры Казахстана написали открытое письмо главе государства
Инспекторы транспортного контроля сели на 6 лет за взятку
Новости МТРК 29.07.2022
184 ДТП произошло на дорогах СКО
5 млн га неиспользуемых с/х земель планируют вернуть государству
В СКО полицейские выявили более 800 нарушений миграционного законодательства
Как казахстанцы, отправляя по 500 тенге, покупают дома нуждающимся
10 многоэтажек строят в микрорайоне «Копай»
Подозревают односельчанина: что известно в деле об убитой североказахстанке?
Дождались! Дорожное покрытие обновили по улице Алтынсарина в Петропавловске