Легкоатлет Михаил Литвин завоевал «золото» в Турции

Представитель команды Казахстана по легкой атлетике Михаил Литвин завоевал золотую медаль на Играх исламской солидарности в Турции. Спортсмен выиграл финальный забег на 400 метров. Преодолел дистанцию он за 45,36 секунды. В предварительном раунде Литвин установил рекорд Казахстана, который теперь равен 44,94. В забеге на 400 метров Михаил Литвин превзошел даже именитого Усейн Болта, который ранее ставил рекорд за 46,35 секунд . По скорости он также опередил и норвежца Карстена Вархольма, ранее мирового рекордсмена, который пробегал эту дистанцию за 46,70 секунд. Кроме того на первую ступень пьедестала поднялся велогонщик Артем Захаров. По греко-римской борьбе в команде из нашей страны выступил и Нуркожа Кайпанов .