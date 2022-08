Аким области встретился с жителями Уалихановского района

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В ходе рабочей поездки в Уалихановский район аким области встретился с местными жителями, чтобы узнать, какие проблемы их беспокоят. Сначала Кумар Аксакалов выслушал народные чаяния в селе Береке. К главе региона с вопросом обратился Жанбыршы Ахметов.

ЖАНБЫРШЫ АХМЕТОВ, житель с.Береке, Уалихановский район:

— В нашей деревне остается нерешенной проблема со светом. Я живу здесь всю жизнь и ничего не меняется. Трансформатор постоянно гремит. Земельный вопрос у нас тоже стоит остро. Не знаем, где пасти скот, где косить траву. Нужны какие-то границы.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки решить проблемы, связанные с освещением в селе. Местный акимат приобретет дополнительный трансформатор. Решить также быстро вопрос с пастбищными угодьями не получится. Аким Кулыкольского сельского округа объяснила, почему.

АЙНАШ ИСАЕВА, аким Кулыкольского сельского округа, Уалихановский район:

— Сегодня в селе Каратал имеется 10 тысяч гектаров пастбищ, в Береке-7 тысяч. Земли между населенными пунктами делили не поровну из-за разницы в количестве скота. В 2011 году в Береке не многие его держали.

Земельный вопрос между двумя селами решат после очередной переписи скота. Тогда же территорию для выпаса поделят и проведут границу. Это поможет разрешить споры сельчан. Жители Береке обратили внимание акима области на еще одну проблему. В селе плохая мобильная связь и интернет. Во время карантина студенты, которые учились дистанционно, с трудом получали и отправляли свои задания преподавателям.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

-В первую очередь сеть прокладывали в селах с населением более 250 человек. Теперь такого критерия нет. Поэтому в Береке будет хороший интернет. Мы сейчас работаем над этим.

После Кумар Аксакалов встретился с жителями села Кулыколь.Главная проблема сельчан это отсутствие чистой питьевой воды. Из-за этого у каждого десятого жителя Кулыколя проблемы со здоровьем. Устройство для очистки воды в селе приобрели, вот только специалиста, который мог бы им пользоваться, пока нет.

ПЕРЕВОД КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— Технология немецкая. С устройством, которое мы приобрели, не каждый сможет обращаться. Нужен грамотный специалист. В Каратале мы отобрали несколько сельчан и отправили их на обучение в Караганду. Когда они вернуться, вопрос с водой будет решен. На решение водного вопроса нужно обратить особое внимание, отметил Кумар Аксакалов. По поручению главы региона этот вопрос возьмет под свой контроль руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Бахыт Ильясов. Дороги в селе Кулыколь — больной вопрос. Сельчане беспокоятся, что бюджетные деньги идут не на новое полотно, а в карманы недобросовестных подрядчиков. КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Конечно, будут разные компании. Вы должны предъявить к ним претензии. Если есть какие-то ошибки обращайте на это внимание, снимайте на телефон. У нас есть соответствующие органы, которые могут проверить подрядчиков. В следующем году в селе Кулыколь заасфальтируют дороги на 6 улицах. Для этого понадобится 200 млн тенге.



Дарья Пышмынцева