В Петропавловске строят общежитие для студентов Kozybayev university

К строительству общежития для студентов Kozybayev university приступили в июне этого года. Сейчас строители заливают фундамент и готовятся возводить стены. 11-этажный объект будет состоять из двух блоков. Каждый рассчитан на 600 мест. Большую часть строительных материалов производит подрядная компания ТОО «Основание».

РОМАН ТЫРТЫШНЫЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТОО «ОСНОВАНИЕ»:

— «Часть материалов производим сами, это железобетонные сваи. Основную часть привозим из Нур-Султана, кирпич алматинский у нас».

На стройплощадке задействованы около 10 единиц техники и 20 специалистов. Один из них — Максим Пфайфер. Молодой человек в прошлом году окончил Петропавловский строительно-экономический колледж. За время практики трудился на нескольких строительных площадках данного товарищества. По его словам, заработная плата в среднем 150-200 тыс тенге в месяц.

МАКСИМ ПФАЙФЕР — строитель:

— «С детства нравилось строить. Душа у меня к этому лежит и хорошо получается. И хвалят меня. Разными видами работ занимаемся».

Объект стоимостью 5 млрд тенге компания-подрядчик планирует сдать до конца 2023 года. На сегодня в областном центре строят ещё одно общежитие для студентов колледжа сферы услуг на 244 места.