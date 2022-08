В Петропавловске строят общежитие для студентов Kozybayev university

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

К строительству общежития для студентов Kozybayev university приступили в июне этого года. Сейчас строители заливают фундамент и готовятся возводить стены. 11-этажный объект будет состоять из двух блоков. Каждый рассчитан на 600 мест. Большую часть строительных материалов производит подрядная компания ТОО «Основание». Стоит отметить, что снаружи здание обшили японскими панелями. Это первый объект такого формата в нашем городе.

РОМАН ТЫРТЫШНЫЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТОО «ОСНОВАНИЕ»:

— «Часть материалов производим сами, это железобетонные сваи. Основную часть привозим из Нур-Султана, кирпич алматинский у нас».

На стройплощадке задействованы около 10 единиц техники и 20 специалистов. Один из них — Максим Пфайфер. Молодой человек в прошлом году окончил Петропавловский строительно-экономический колледж. За время практики трудился на нескольких строительных площадках данного товарищества. По его словам, заработная плата в среднем 150-200 тыс тенге в месяц.

МАКСИМ ПФАЙФЕР — строитель:

— «С детства нравилось строить. Душа у меня к этому лежит и хорошо получается. И хвалят меня. Разными видами работ занимаемся».

Объект стоимостью 5 млрд тенге компания-подрядчик планирует сдать до конца 2023 года. На сегодня в областном центре строят ещё одно общежитие для студентов колледжа сферы услуг на 244 места.