В 2022 году на заводе имени С.М. Кирова соберут свыше 4 тыс единиц компьютерной техники

Осваивать сборку компьютерной техники на заводе имени С.М. Кирова начали в 2019 году. Тогда же на предприятии собрали первые тестовые версии ноутбуков. Летом 2020-го завод принял заказ почти на 2 тысячи компьютеров для североказахстанских школ. В 2021-м акционерное общество продолжило снабжать своей техникой учреждения образования. Кроме того, завод выполнил заказ для местных акиматов и министерства внутренних дел. В общем, в 2021 году здесь собрали более 5 тысяч единиц компьютерной техники на 1 млрд тенге.

ТАЛГАТ САБДИНОВ, начальник сборочного цеха АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Технологический процесс сборки персональных компьютеров, планшетов, ноутбуков уже достаточно освоен. Поэтому согласно технологического процесса осуществляем сборку по мере поступления крупных заказов. Для розничной торговли на складе готовой продукции имеется какой-то определенный объем техники.

На заводе имени С.М. Кирова никогда не скрывали, что их компьютерная техника не подойдет геймерам или специалистам сферы IT. Все дело в технических характеристиках, которые, во всяком случае, пока больше подойдут простым пользователям.

ТАЛГАТ САБДИНОВ, начальник сборочного цеха АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Коротко о характеристиках планшета: оперативная память 2 гигабайта, ёмкая батарея, что позволяет продолжительное время пользоваться им. В зависимости от решаемых задач.

С помощью такого устройства можно посмотреть фильм, послушать музыку, выйти в интернет. Со временем «начинку» компьютерной техники хотят сделать еще более продвинутой.

ДАУРЕН КАДЫРОВ, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и новым проектам АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— У нас есть эксклюзивное партнерство в компанией Microsoft по программному обеспечению. И ведутся работы по привлечению партнера в виде Dell. Не для программного обеспечения, а для корпусной части. По июнь месяц за полгода 2022 — го через marketplace компьютерная продукции была реализована, в количество около 500 штук. Мы на всех социальных площадках присутствуем и реклама идет агрессивная. Каждый день выкладывается истории, рилсы, публикации.

Работают на предприятии и над привлечением молодых специалистов. Для этого завод им. С.М. Кирова заключил договор с тремя местными колледжами, Kozybayev University и столичным вузом.

ДАУРЕН КАДЫРОВ, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и новым проектам АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— В прошлом году 29 студентов, из которых было трудоустроено 5 человек. В этом году мы взяли на практику 45 студентов. Если человек отучился на отлично, получил красный диплом, у нас есть надбавка к заработной плате в размере 5%. Обязательно при условии трудоустройства, если у человека проблемы с жильем, завод предоставляет общежитие.

По словам Даурена Кадырова, зарплаты на заводе тоже хорошие. Условия труда здесь полностью устроили 21-летнюю Камилу Валееву. На завод она устроилась в начале этого лета.

КАМИЛА ВАЛЕЕВА, менеджер по продажам АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Я училась в Китае по специальности «Бизнес и менеджмент». Потом из-за закрытия китайской и казахстанской границ пришлось вернуться сюда и здесь я искала работу. Благодаря знаниям языков я могу вести переговоры с китайскими и другими англоязычными партнерами из разных стран. Что мне больше всего нравится на заводе, что здесь дружный коллектив.

За то небольшое время, что Камила Валеева работает менеджером по продажам, она провела переговоры с китайскими и чешскими партнерами предприятия. Параллельно девушка активно ищет компании, которых бы заинтересовало сотрудничество с акционерным обществом.