Мавзолей эпохи Золотой Орды: что интересного нашли археологи?

Представьте величественный мавзолей высотой под 20 метров, который кочевники видят издалека. Такой в 14 веке построили на территории Уалихановского района, частично сохранился он и по сей день. Возвели мазар из кирпича, толщина стен доходила до 3 метров, чтобы сооружение было устойчивым.

ТИМУР СМАГУЛОВ, руководитель археологической экспедиции, Уалихановский район:

— Такие памятники проектировались, делались чертежи. Это работа профессиональных архитекторов. Сам факт наличия этого сооружения говорит о том, что в СК в 14 веке были профессиональные архитекторы, строители, которые в совершенстве владели строительным искусством. Мавзолей окружала большая ритуальная площадка.

А в центральной части — находка для любого археолога — останки древних людей. Здесь 4 склепа, не потревоженных грабителями. Найдено 5 скелетов: мужчины, женщины и трёх детей. Скорее всего это представители правящего дома чингизидов из династии Жошы хана. Из прошлого до нас дошли золотые нашивки, посерябряное зеркало, остатки украшений на одежде и искусно сделанная золотая серьга. Её явно носила знатная особа. А вот и помощники археологов — серебряные монеты. Они подсказывают эпоху мавзолея — 30-40 годы 14 века. А ещё монеты говорят, здесь развивалась торговля, экономика, был денежный оборот.

ТИМУР СМАГУЛОВ, руководитель археологической экспедиции, Уалихановский район:

— Были найдены такие интересные находки — чигирные сосуды крепились на водоподъёмные механизмы, с их помощью доставалась вода. А вот этот кирпич возрастом более 600 лет. Он имеет фигурный вырез. Это как раз украшение портала. С их помощью выкладывались архитектурные элементы.

К величественному мавзолею приходят молиться. Мазар помогает историкам понять, как на севере страны развивались экономика, архитектура, религия и торговля. Такой сакральный объект нужно беречь. Потому построили это укрытие, которое защитит артефакты от снежных холодных зим.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Предстоит большая работы по вскрытию всех этих исторических вещей. Это всё говорит, что здесь были поселения кочевников. Для сохранения этого памятника мы проводим работу по музефикации. Мы будем финансировать в тех объёмах, которые необходимы.

Планируют сделать сюда дорогу. Археологи уверены, уникальный исторический памятник привлечёт учёных со всего мира и, конечно, туристов. И посмотреть здесь есть на что. Перед вами золотоордынская печь.

ТИМУР СМАГУЛОВ, руководитель археологической экспедиции. Уалихановский район:

— Древние мастера выкапывали котлован, затем сооружали печь. Оттуда подавался воздух. Им нужно было достичь определённой температуры, чтобы начинался процесс плавления кремния и получался кирпич. Эти печи имеют такую конструкцию, чтобы нагнетать туда жар. Одна такая печь могла производить несколько десятков штук кирпичей.

Вот бы эти печи сейчас при нынешних ценах на стройматериалы. Около мавзолея нашли порядка 10 таких печей. Понятно, что не для одного мазара столько строили. Радиус запланированных исследований достигает 35 км. Но площадь этого городища может быть и больше, считает

ТАТЬЯНА КРУПА, археолог, историк:

— Здесь мы имеем, скорее всего, очень крупный религиозный культурный центр. Потому что монеты чекана Золотой орды просто так не попадаются. Я предлагаю области, готова помочь с рабочей группой, это номинация комплекса в список ЮНЕСКО.

Такого звания не удостаивался ещё не один объект на севере страны. А исследовали только малую часть того, что скрыто. Но уже сейчас по этим руинам и артефактам пишут историю эпохи Золотой Орды. Это одна из самых неизученных эпох.