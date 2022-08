Литературно-музыкальный вечер в честь дня рождения Абая Кунанбаева провели в областной библиотеке им. С.Муканова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Говорить о достижениях, трудах казахского просветителя продолжают и в областной библиотеке им.С.Муканова. «Кемеңгерліктің биік шыңы — Абай» — так назвали литературно-музыкальный вечер. Собрались здесь ученые, поэты и писатели, преподаватели, молодежь.

Жазира Кокбас, старший преподаватель Kozybayev university, научный сотрудник центра «Абайтану»

— Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай — рухани реформатор» рассказал о творчестве Абая и назвал шесть главных ценностей. В том числе, образование, воспитание. Мыржакып Дулатов говорил: «Чем дальше мы от смерти Абая, тем ближе приближаемся к его духу». И вот, спустя больше века после смерти поэта мы его не забыли.

Диас Аяган — студент 3 курса Kozybayev university, будущий учитель казахского языка и летературы. В его копилке творчества немало стихотиворений, посвященных Абаю.

Диас Аяган, акын, студент Kozybayev university:

— Стихи Абая воспитывают подрастающее поколение, учат его патриотизму. Сам я один из молодых поэтов. Написал несколько стихотворений, посвященных Абаю. Люблю его стихи. Каждый раз, когда я читаю, ко мне приходят новые мысли и особые эмоции.

Продолжился вечер выступлением студентов и школьников. Они прочли известные стихотворения классика и исполнили музыкальные произведения. Все присутствующие также могли ознакомиться с книжной выставкой, подготовленной библиотекой ко дню рождения великого просветителя.