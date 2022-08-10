Церемония возложения цветов к памятникам Абая Кунанбаева и Байкена Ашимова

Культура

17:56 10 Августа 2022

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10 августа — именно в этот день на главной площади города звучит давно знакомая всеми песня «Көзімнің қарасы» великого просветителя казахского народа Абая Кунанбаева, а у памятника русского и казахского мыслителей лежат цветы. Так петропавловцы отдают дань памяти великому Абаю в честь его 177-летия.

Владимир Витченко, депутат городского маслихата:
—  Основное его творчество пришлось после 40 лет. Он ушел очень рано, в 58 лет. При этом он оставил большой след для казахстанского народа и всего мира. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы почтить его. Стихи Абая, они действительно сейчас актуальны и многие используются для обучения молодого поколения.

Возлагали цветы к памятнику классика общественники, жители города. Присоединился к торжественной церемонии и аким Петропавловска Руслан Анбаев. Каждый из пришедших посчитал своим долгом почтить память и отдать дань уважения Абаю в день его рождения.

Альфараби Мынбай, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:
—  У казахов есть поговорка: «Хочешь узнать казахов, читай Абая». Наша история, казахская жизнь описана в книге Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Призываю молодежь к чтению Абая.

В этот же день, ровно 105 лет назад родился аксакал казахстанской политики, уроженец СКО Байкен Ашимов. К его обелиску, возведенному в 2017 году, петропавловцы также пришли возложить цветы и отдать дань памяти.

Жанат Мухамеджанов, председатель гражданского альянса СКО:
— Все мы должны учиться на прошлом. Не следует забывать предков. С этой целью мы собрались у памятника. Очень ценим труд нашего земляка.

Спартак Рамазанов, директор областного русского драматического театра им.Н.Погодина:
—  Я встречался с ним в Алматы. Думаю, что наш земляк — пример для молодежи.

Горожане говорят, что чтить имена великих необходимо. Особенно это важно для молодого поколения.

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— Если не помнить историю, то ценности утрачиваются. Я думаю, что это нужно из поколения в поколения передавать. Это здорово, когда молодые будут знать историю своего родного края.
— Конечно, важно. Надо, чтобы молодежь знала об этом и отмечала праздники.
— Около 170 стихов он написал, 49 переводов. Его труды очень значимы, потому что он — просветитель казахского народа, и я считаю, его деятельность все должны знать в Казахстане.
—  Мне кажется, все должны помнить историю, ценить. У меня вот младший очень любит читать много.


Анастасия Кузнецова

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