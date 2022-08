177-летие Абая Кунанбаева отметили в детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Программу, посвященную 177-летию великого мыслителя Абая Кунанабаева, подготовили и в областной детско-юношеской бибилотеке им. Г. Мусрепова. Помнить и чтить назидания поэта — главная цель встречи.

Аманжол Загипар — сотрудник областной детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:

— Пришли посетители нашей библиотеки, как и юные чтецы так и постарше. Среди них есть областные и республиканские призёры. Они будут читать произведения Аба, его «Слова назидания».

Каждый, кто побывал на встрече, не ушёл равнодушным. Были услышаны лучшие произведения Абая, начиная от стихов и заканчивая звуками домбры.

Жапар Толеген поэт:

— Абая ведь весь мир только-только узнает, начиная с момента, как мы стали независимыми. Раньше это было сложным, как мне кажется. Сам Сталин ведь говорил «Если казахи будут помнить, кто они — они покорят весь мир». Доказательство тому — Абай, Машкур Жусип, Ыбырай. Это ведь прекрасно. Абай и сам ведь говорил «Человек, запомнивший слова мудрых, сам становится благоразумным.

Пусть и людей в библиотеке собралось немного, но значимость мероприятия для собравшихся была огромна.