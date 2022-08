В третью городскую поликлинику прибыли 16 молодых врачей

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жасулан Ханаев в третьей городской поликлинике работает врачом общей практики. Быть доктором — мечта с детства. Окончил международный университет имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, далее — двухгодичное обучение в Шымкенте. Ну а после перебрался вместе с семьей на север страны.

ЖАСУЛАН ХАНАЕВ, врач общей практики городской поликлиники №3:

— Моя жена — тоже врач. Сейчас работаем вместе. Коллектив встретил дружно и тепло. Большое спасибо хочу сказать руководству области и поликлиники за поддержку.

В третью городскую поликлинику с начала года прибыли 16 молодых специалистов из Алматы, Шымкента и Караганды. 8 из них — врачи общей практики, приняли также невропатологов, офтальмолога, инфекциониста и эндокринолога. Ожидают еще четверых врачей. Всё это благодаря тому, что еще весной руководство поликлиники разослало запросы медицинским вузам страны о наборе кадров. Поддерживает молодых специалистов и государство, и поликлиника.

АСХАТ УТЕБАЕВ, и.о. директора городской поликлиники №3:

— Каждый специалист, кто приезжает в город, получает по 1,5 миллиона. Те, кто едет в район, — 2,5 миллиона, плюс мы — третья поликлиника от своих платных услуг каждому молодому специалисту по миллиону даем. Значит один специалист, если к нам придет, получает 2,5 миллиона тенге подъемных. Есть еще программа «Переселенец», в которую входят те, кто приезжает из Алматы, Шымкента. Они — жители южных регионов. Еще дополнительно получают, если не ошибаюсь, 70 МРП, и плюс еще оплата жилья от нашей поликлиники, даем оплату каждый месяц по 15МРП, это где — то 45 тысяч тенге

По данным регионального управления здравоохранения, дефицит врачебных кадров сегодня составляет 285 специалистов. С начала года в область уже приехали 38 молодых врачей, 23 из которых выдали подъемные. Прибывающие с юга участвуют в программах переселения и «С дипломом в село». Ожидается приезд ещё 58 резидентов.